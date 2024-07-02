Новий болгарський патріарх визнав, так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)

Митрополит Даниїл неодноразово робив публічні заяви проросійського змісту щодо церковної ситуації в Україні

Предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій надіслав вітального листа новообраному болгарському патріарху Даниїлу. Примітно, що на сайті Болгарської патріархії Онуфрія названо очільником УПЦ МП.

Натомість предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, Болгарська патріархія назвала «невизнаним».

Привітання митрополита Онуфрія скріншот

Привітання митрополита Епіфанія скріншот

Нагадаємо, Болгарська православна церква обрала свого четвертого духовного предстоятеля з моменту відновлення патріархату. Ним став митрополит Відинський Даниїл.

Вибори болгарського патріарха стартували 20 червня. Вони відбулися після того, як 13 березня у віці 78 років помер патріарх Неофіт.

Митрополит Врачанський Григорій, митрополит Відинський Даниїл та митрополит Ловчанський Гавриїл були трьома єпископами, названими наступниками патріарха Неофіта.

За митрополита Врачанського Григорія під час першого етапу виборів проголосували 64 делегати. Митрополит Відинський Даниїл отримав 51 голос, митрополита Ловчанського Гавриїла підтримали 19 делегатів. Також було чотири недійсні бюлетені. У зборах узяли участь 138 делегатів.

Зазначимо, що митрополит Даниїл неодноразово робив публічні заяви проросійського змісту як щодо церковної ситуації загалом, так і щодо російської агресії в Україні.