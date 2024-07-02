Головна Думки вголос Олена Зварич
search button user button menu button
Олена Зварич Заступник головного редактора «Главкома»

Бог уже не носить форму ЗСУ? Чому українці змінили ставлення до армії

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Як українське суспільство змінило ставлення до військових
фото: depositphotos.com

Це ненормально, коли генерала ЗСУ «знімають» майор Нацгвардії та народна депутатка з неоднозначною репутацією

А ви помітили, що у суспільстві та так званих соціальних медіа росте і міцніє такий хріновий тренд – немилосердно товкти військових. Запекло, я б навіть сказала, суїцидально критикувати всіх «у хвіст і у гриву»: генералів у полях, Генштаб та комбатів – за відступ і наступ, і що «людей не бережуть», «ППОшників» – за те, що ракету не збили, промазали, Повітряні сили – бо літаки у Миргороді не вберегли, пресофіцерів – за те, що недоговорюють. (Винесемо за дужки співробітників ТЦК, ті взагалі за обсягом вихлюпнутої на них огиди майже зрівнялися з мсклями).

Згадаймо, як у 2022 році та почасти і у 2023-му були вони всі як один героями, «нашими котиками» і навіть «богами у формі ЗСУ». А сьогодні хіба що лінивий обиватель не плюне у ЗСУ, всі хапають «богів» за бороду і тягнуть вниз...

Шлях від екзальтованого іконотворення до лайливого «богоборства» українці пройшли досить швидко і, схоже, залипнувши у телефоні на зручненькому дивані, не усвідомили, що країна зараз перебуває на чи не найважчому етапі війни. Можливо, саме зараз наші співвітчизники, які носять піксель, якнайбільше потребують поваги та шани. 

Стрімкій «десакралізації» армії сприяє політична влада країни. Банкова публічно не цькує армійський генералітет, але очевидно дозволяє це робити своїм «агентам впливу». Це, м'яко кажучи.

Безвідносно до особи генерала Содоля, який на загал уже набув рис цілковитої і безповоротної інфернальності (це при тому, що злочини, в яких його звинувачують, не доведені), це ненормально, коли генерала ЗСУ «знімають» майор Нацгвардії та народна депутатка з неоднозначною репутацією. Нескладно уявити, що публічне цькування військових начальників підточує їхній авторитет у підлеглих, розбалансовує армію – консервативну структуру, побудовану на жорсткій ієрархії, – і найгірше – що це робиться планомірно в самий розпал війни.

Помітна ще одна тенденція, такий собі ейджизм, я його бачу у постах депутатки-«касандри» та молодших офіцерів, які мовлять на багатотисячні аудиторії фоловерів: у нас, мовляв, старі генерали, багатьом за 50. Через це командувачі піддаються москітному булінгу. Мар’яна бігає навколо них і верещить: «Наслужилися! Подавайте на ВЛК» і відправляйтеся, мовляв, ганяти англійські чаї на туманному Альбіоні.

Але ж якщо середній вік мобілізованих у нашій армії 45, а за штурвалами винищувачів, принаймні у 2022-му, «тряхнули стариною» випускники льотних шкіл часів пізнього СРСР, то скільки років має бути генералам? Чи, можливо, ніякого ейджизму, і це просто готується привід зняти ще одного генерала?

Тенденція до зниження авторитету військових дуже загрозлива. Лава запасних серед вищого офіцерства не така й довга, а іншої армії у нас немає. Не забуваймо про це. 

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці влада Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двоє з тих людей, які мають вплив на думку Трампа, є експертами щодо Росії та України
Експосол США назвав чотирьох членів команди Трампа, які формують його точку зору щодо України
Вчора, 17:59
У ніч на 24 червня у тимчасово окупованому Криму було уражено центр космічного зв’язку окупантів
Міноборони підтвердило знищення центру космічного зв’язку у Криму
28 червня, 18:53
Президент України наголосив, що Шойгу та Герасимов є ключовими у російському військовому керівництві
Зеленський прокоментував ордер на арешт Шойгу та Герасимова
25 червня, 16:35
Щонайменше 50 атлетів загинули внаслідок воєнних злочинів російських окупаційних військ
Україна розслідує майже 30 воєнних злочинів, пов'язаних зі смертю спортсменів
24 червня, 18:37
Сили Оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування ворога
Ворог окупував Новоолександрівку – DeepState
23 червня, 18:35
ЗСУ можуть використовувати американську зброю для ударів по РФ через кордон у двох областях
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон як на Харківщині, так і Сумщині
20 червня, 02:52
Організатори у повній готовності. Локація до брифінгу лідерів держав на Саміті миру
Глобальний саміт миру розпочинає свою роботу. Перші фото з місця події
15 червня, 10:51
З початком повномасштабного вторгнення росіян Роман одним з перших став до зброї
Загинув, допомагаючи пораненому побратиму вийти з оточення. Згадаймо Романа Гвоздецького
9 червня, 09:00
Блекаут – це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено
Блекаут в Україні. В «Укренерго» пояснили, чи є ризики системної аварії
7 червня, 08:19

Олена Зварич

Бог уже не носить форму ЗСУ? Чому українці змінили ставлення до армії
Бог уже не носить форму ЗСУ? Чому українці змінили ставлення до армії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6276
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
6273
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
3859
Втрати ворога станом на 2 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
3674
Аналітики розповіли, як Росія хоче використати головування в Радбезі ООН
3319
Центробанк Росії визнав, що програє у боротьбі з інфляцією

Новини

Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Сьогодні, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua