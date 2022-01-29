Мухарський розказав подробиці про шлюб з Єгоровою

Чимало інформації можна знайти у новому романі шоумена «Розрив»

Український митець, письменник та шоумен розкрив подробиці свого шлюбу із телеведучою Сніжаною Єгоровою, котра останнім часом епатувала публіку своїми скандальними заявами про підтримку Путіна. Як пояснив Мухарський на своїй сторінці у Facebook, чимало інформації можна знайти у його новому романі «Розрив».

«Відповіді на питання: як я міг жити зі Сніжаною Єгоровою? Як я вижив? Як і навіщо ми народили трьох дітей? А також всі подробиці життя «нацика», «злісного аліментника», що лякав голою сракою Оболонський суд, покинув напризволяще такую «красівую жєнщіну», устраіваєт тут шоу на основє лічной жізні і вапщє «нє мужік» читайте в романі «Розрив», – написав Мухарський.

Він також зауважив, що його новий твір – реальний зріз часу, історичний роман, відверта сповідь з конкретними прізвищами, подіями, фактами, рефлексіями.

«Гроші. Зради. Кримінал. Сам часом перечитую», – похвалив свою книгу шоумен.

Раніше скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова застерегла білорусів, щоб вони не повторювали український Майдан. Акторка стверджує, що на Майдані були жінки, які надавали ceкcyaльнi послуги пpoтестyвальникам.

Читайте також: