Кличко розповів про необхідність України оборонятися від РФ та «жарт» Німеччини (відео)

Мер Києва наголосив, що українці будуть змушені захищатися у випадку війни з РФ

«У нас немає іншого вибору, окрім як захищати свою країну»

Україна не є агресивною державою, однак у випадку військового вторгнення Росії буде вимушена захищатися усіми можливими способами. Про це в інтерв’ю Skynews повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«У нас немає іншого вибору, окрім як захищати свою країну, своє майбутнє, свої родини», – зазначив очільник столиці.

Відповідаючи на питання журналіста щодо свого ставлення до обіцянки Німеччини відправити до україни п’ять тисяч військових захисних шоломів, Кличко заявив, що вважає це «жартом».

«Це жарт. Німеччина має визначитись, на чиєму вона боці – на боці України, яка захищає свою незалежність та територіальну цілісність, або на боці агресора», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розповів про підготовку Києва до можливої російської агресії.

Також нещодавно Кличко подякував британському прем’єру Борису Джонсону за чітку позицію щодо України.

Також Нещодавно в у коментарі німецькому виданню Bild Кличко наголосив, що що Україна розчарована тим, що федеральний уряд Німеччини підтримує «Північний потік-2».

Читайте також: