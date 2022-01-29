Росія збільшила на кордоні з Україною кількість запасів крові – Reuters

Така кількість матеріалів медичного призначення є ключовим показником підготовки вторгнення Москви

Нарощування збройних сил Росії біля кордонів України розширилося за рахунок постачання крові та інших медматеріалів, які б дозволили надавати допомогу пораненим. Така кількість матеріалів медичного призначення є ключовим показником підготовки вторгнення Москви, повідомили агентству Reuters три американські чиновники.

Нинішні та колишні офіційні особи США зазначили, що показники запасів крові мають вирішальне значення для готовності Москви здійснити вторгнення в Україну, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить це зробити.

Пентагон також визнав розгортання «медичної підтримки» частиною нарощування потенціалу Росії. Розкриття постачання запасів крові додає рівень деталізації, який, за словами експертів, має вирішальне значення для визначення військової готовності Росії.

Постачання крові, медпрепаратів та обладнання відбулося протягом останніх тижнів.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

Остін уточнив, що про остаточне рішення Путіна йому не відомо.

Глава Міноборони додав, що РФ може використати збройні сили, що складаються з понад 100 тисяч військових, аби захопити українські міста та «значні території». Також Росія може вдатися до провокаційних політичних дій, наприклад, визнання вже окупованих українських територій.

Як повідомлялося, Росія хоче скасувати заплановане на 31 січня відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні та загрозу вторгнення в Україну.

Також посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.