Муженко пояснив, чому сили АТО не зупинили вихід бойовиків Гіркіна зі Слов’янська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Муженко очолював Генеральний штаб ЗСУ в 2014-2019 роках

В ніч з 4 на 5 липня 2014 року угруповання бойовиків, які захопили Слов’янськ, змогли вийти з оточення

Віктор Муженко, який очолював Генеральний штаб ЗСУ в 2014-2019 роках, розповів, чому сили АТО не змогли перекрити всі шляхи відступу зі Слов’янська на момент втечі бойовиків з міста 5 липня 2014 року.

«Була дійсно інформація, що в ніч з 4 на 5 в районі вулиці Аеродромної (Слов’янськ – ред.) формується якесь угруповання. Якась кількість людей. Що за люди, яка там техніка була – невідомо. Ну, і це в умовах міської забудови. Там же будинки місцевих жителів. Могли завдати серйозних втрат місцевому населенню. І відкрили вогонь тільки тоді, коли вже пішла інформація, що почався рух. Це було десь біля 12 години ночі і ми практично всю ніч там проводили вогневе турбування. Тобто, обстрілювали, але не розуміли куди. Стріляли по площам. Тому що в нас не було реальних цілей, не було реальних координат», – заявив Муженко в коментарі «Донбас.Реалії».

Неконтрольованою, за словами колишнього начальника Генштабу, залишалася територія шириною від восьми до 12 кілометрів між трасами зі Слов’янська до Краматорська та Бахмута.

«У нас не було стільки сил і засобів. Загальне угруповання біля двох тисяч, з них половина на блокпостах. По-друге, ті підрозділи, які вели наступальні дії, вони були вже вимотані, їм потрібен був певний відпочинок, хоча би нічний. І потрібно було зробити перегрупування. А це час. І тільки після цього ми могли заблокувати цей простір. На жаль, це нам не вдалось і якраз це використали бойовики», – додав Муженко.

Як відомо, в ніч з 4 на 5 липня 2014 року угруповання бойовиків, які захопили Слов’янськ, змогли вийти з оточення. Спершу колони перемістилися в сусідній Краматорськ, а звідти попрямували в Донецьк.

5 липня 2014 року сили АТО відновили контроль над Слов’янськом та Краматорськом. На той момент угрупування бойовиків залишили ці населені пункти.