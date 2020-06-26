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    Думки вголос

    Через вибух будинку на Позняках загинув син відомого сепаратиста та соратника Гіркіна

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Анатолій Хмельовий писав листи депутатам з Росії, щоб вони визнали ДНР - Через вибух будинку на Позняках загинув син відомого сепаратиста та соратника Гіркіна
    Анатолій Хмельовий писав листи депутатам з Росії, щоб вони визнали ДНР

    Квартиру в Києві Анатолія Хмельовий отримав ще в той час, коли був нардепом від КПУ

    Мовою оригіналу

    Как тесен мир... Оказывается, один из погибших при взрыве дома на Позняках, Александр Хмелевой - сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого.

    В 2014 Хмелевой-старший поддерживал боевиков Стрелкова, а при отступлении уехал вместе с ними в Донецк. Писал письмо депутатам Госдумы РФ с требованием признать ДНР. При этом получал (и наверное, до сих пор получает) повышенную украинскую пенсию, как бывший нардеп.

    Квартиру в Киеве Хмелевой-старший получил ещё в то время, когда был народным депутатом от КПУ...

    Понятия не имею, разделял ли погибший взгляды своего отца. Не испытываю никакого злорадства по поводу случившегося. Просто уже не в первый раз отмечаю подобные удивительные совпадения.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    вибух Київ ДНР КПУ Ігор Стрєлков сепаратизм
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