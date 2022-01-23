На Буковині поранили 22-річного прикордонника

У Чернівецькій області стріляли у прикордонника: 22-річного військового госпіталізували

Військовослужбовця у важкому стані екстрено госпіталізували до медзакладу

У Чернівецькій області, 23 січня, військовослужбовець отримав вогнепальне поранення грудної клітини. 22-річний прикордонник перебуває у важкому стані. Про це повідомляє Уніан.

У ніч 23 січня на кордоні Чернівецької області український прикордонник отримав поранення грудної клітини. Його стан на даний момент оцінюється, як важкий. За даними спікера Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка, поки невідомо, що стало причиною поранення. Відомо, що солдат сам повідомив про інцидент, заявивши, що потребує медичної допомоги. Потерпілий знаходиться у свідомості.

«Складом сусіднього прикордонного наряду була надана первинна медична допомога. Згодом прикордонник був госпіталізований в Путильску лікарню», – сказав спікер прикордонного загону.

Про даний інциденті вже проінформовані співробітники правоохоронних органів.

«За цим фактом проводиться службове розслідування. З Києва негайно також прибули лікарі з Медичного центру відомства», – додав Бровко.

Нагадаємо, у Чернівецькій області поблизу українсько-румунського кордону виявили тіло 19-річного військовослужбовця.