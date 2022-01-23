На Закарпатті вчителька вдарила учня по голові, батьки від претензій відмовилися (відео)

Правоохоронці зареєстрували дану подію та взялися вивчати обставини справи

Кілька разів ударила по голові і накричала – так учителька намагалася пояснити математику своєму 9-річному учню. Інцидент трапився у селі Верхнє Водяне на Рахівщині Закарпатської області. Відео оприлюднили у одній із місцевих facebook-груп.

«Ти, лайдаку нещасний, ти мені дотепер не знаєш, де котра цифра ся пише. Говори, бо тя зараз так буду лупити, говори і показуй», – звертається вчителька до четвертокласника, якого викликала до дошки.

Приклад ніяк не давався хлопчику, тож педагогиня вдарила його по голові і накричала, а опісля висловила здивування, що четвертокласник розплакався.

Як повідомляє «Суспільне», правоохоронці зареєстрували дану подію та взялися вивчати обставини справи. Утім, батьки хлопчика відмовилися писати заяву в поліцію та від будь-яких претензій до вчительки.

«Я не завдячую тій матері, яка без мого дозволу взяла і розповсюдила відео. Вона зробила ажіотаж, мені від того легше не стало», – сказала мама хлопчика.

Вчителька ж заявила – мама хлопчика сама просила, щоб до сина більш вимогливо ставилися на уроках. Мовляв, батьки попросили її додатково позайматися з хлопчиком математикою. Однак після позакласних занять біля дошки дитина не змогла вирішити приклад. «Я думала, він зрозумів приклад, виявилося, що ні, я пояснила ще раз, і ще раз, і так три рази, звичайно, я почала говорити на підвищених тонах», – пояснила жінка.

«До хлопчика були претензії в плані поведінки, але він звичайна активна дитина, – розповіла речниця. – Наразі поліція проводить розслідування справи, якщо збере достатньо доказів того, що вчителька винна, то її притягнуть до відповідальності».

Директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар’яна Марусинець прокоментувала ситуацію. З її слів, вчителька написала пояснювальну записку та заяву на звільнення одразу ж після конфлікту, ще 21 січня.

«Однак, наразі її ніхто не звільняє, поки що іде розслідування справи і в понеділок (24 січня, – ред.) ми проведемо збори, на яких будуть присутні і батьківський комітет, і поліція, і дирекція школи, і батьки і будуть розглядати ситуацію. Тому що вчителька має хорошу характеристику, вона вже на пенсії, їй 62 роки і вона хотіла довести цей 4-й клас до завершення, але вийшло вже як вийшло».

Зі слів Мар’яни Марусинець, хопчик був переведений у цю школу з іншої і зараз випадок потребує повного вивчення всіх деталей, як об’єктивних, так і суб’єктивних.

«Можливо вчителька перехворіла на ковід і така емоційна неврівноваженість – наслідок перенесеної хвороби. У всякому випадку, так поводити себе з учнем вчитель не має», – сказала директорка департаменту.

Наразі досудове розслідування триває. До справи залучено ювенальних поліцейських.

Раніше повідомлялося, що директор Жабокрицької школи, що у Вінницькій області, якого звинуватили у побитті та приниженні учня, звільнився з роботи, проте педагога підтримали деякі його колеги та батьки інших дітей.

Нагадаємо, у Вінницькій області в Жабокрицькій сільській школі директор голосно кричав на учня сьомого класу та вдарив його по голові. Все через те, що діти перешіптувались під час уроку.

Раніше на Закарпатті вчителька отримала штраф за булінг першокласниці.

Також поліція зафіксувала булінг з боку вчительки в Обухові: била дітей головою об парту. Як згодом стало відомо, на Київщині вчителька молодших класів, яка била учнів, заплатить штраф.

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