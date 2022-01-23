Четверо українців намагалися «домовитися» на кордоні про уникнення самоізоляції

Чоловіки без Covid-сертифікатів хотіли вмовити прикордонників надати їм можливість не завантажувати застосунок Вдома

Четверо українців після повернення з закордонної подорожі намагалися дати хабара прикордонникам, щоб уникнути самоізоляції. Про це повідомляє преслужба Держприкордонслужби.

Зокрема, учора в залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)» троє наших співвітчизників при в’їзді надали на контроль паспортні документи, в один з яких вклали 2000 угорських форинтів, а в інші два - по 1000 форинтів. Не маючи сертифікатів про вакцинацію, чоловіки за допомогою хабаря намагалися умовити правоохоронців дозволити їм не завантажувати додаток «Вдома» у мобільні телефони.

Інший випадок стався в автомобільному пункті пропуску «Чоп (Дружба)». Нехтуючи безпекою співгромадян, 49-річний закарпатець шляхом надання неправомірної винагороди також сподівався уникнути проходження самоізоляції. Проте в жодному випадку підкупити прикордонників нашим співвітчизникам не вдалося.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», повідомлено співробітників Нацполіції.

Після складання відповідних документів та завантаження додатку «Вдома» громадян України оформлено на в’їзд в Україну, проте з пунктів пропуску вони вибули у супроводі представників поліції.

Нагадаємо, раніше митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото).

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