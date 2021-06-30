Післясмак перемоги збірної, нові закони Ради, негода та запуск авто-літака. Головне за 30 червня

«Главком» зібрав найголовніші новини за 30 червня

Початок видачі українцям міжнародних сертифікатів (паспортів вакцинації) переноситься на 2 липня. У середині липня Євросоюз накладе нові санкції на Росію за окупацію Криму. Рада ухвалила важливі закони, потрібні для співпраці з ЄС і МВФ.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 30 червня.

Президент Росії Володимир Путін засудив українську владу через арешт свого кума, нардепа Віктора Медведчука. При цьому він його вважає «українським націоналістом». Про це Путін заявив під час прямої лінії з президентом РФ.

«Ось, Віктора Медведчука, який, на мій погляд є українським націоналістом, замкнули напередодні виборчої кампанії вдома. Приймаються рішення абсолютно незаконні і неконституційні», – заявив він.

Путін додав, що всередині України не дозволяють «вибудувати і зміцнити свою країну, в тому числі шляхом будівництва нормальних відносин з Росією».

Верховна Рада ухвалила закон про платіжні послуги № 4364 – таким чином українське законодавство адаптують під законодавство Європейського Союзу та формують правову підставу для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС.

Існуватиме дев’ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві – нефінансовими; визначене коло їх надавачів.

Верховна Рада спростила приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроєкт №4578-1.

Що має на увазі законопроєкт:

регламентує відповідальність за безпідставну відмову в наданні послуги з приєднання або залишення заяви без руху;

юридичним особам дозволили вибирати суб'єкт господарювання, який буде облаштовувати вузол обліку газу;

при установці лічильника не на межі балансової належності вже не знадобиться згода оператора.

Відзначимо, для побутових споживачів залишать чинне регулювання, адже кошти за обслуговування лічильника закладені в тариф.

У середині липня Євросоюз накладе нові санкції на Росію за окупацію Криму. Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС дали зелене світло економічним санкціям щодо Росії, як і очікувалося. (Санкції, – ред.) повинні прийняти на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 12 липня», – написав Йозвяк.

Зазначимо, минулого тижня Порошенко звернувся до лідерів ЄС у зв'язку з продовженням санкцій проти Росії.

Початок видачі українцям міжнародних сертифікатів (паспортів вакцинації) переноситься на 2 липня. Водночас досі достеменно невідомий механізм отримання цього документу. Чи з’явиться цей сертифікат у «Дії» автоматично у всіх людей, які пройшли повний курс вакцинації, також невідомо.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ запевнили, що паспорт можна буде отримати вже завтра. Для цього потрібно буде, знову-таки, звернутися до сімейного лікаря, який бачитиме сертифікат кожного свого пацієнта (який пройшов повний курс вакцинації) в електронній системі і зможе роздрукувати його на прохання пацієнта.

Україна приєдналася до глобальної коаліції з цифрової безпеки, яка була утворена Світовим економічним форумом. Згідно з повідомленням, 29 червня Світовий економічний форум оголосив про створення Глобальної коаліції з цифрової безпеки, до якої приєдналася і України. Головна ціль коаліції – сприяти прискоренню співпраці щодо боротьби зі шкідливим контентом у мережі.

Зазначається, що до коаліції приєдналися також організація UNICEF, компанії Microsoft та NetClean, а також представники урядів Австралії, Сінгапуру, Великобританії, США та інших країн.

Команда керівників департаменту ліцензування Нацбанку України повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через відхід регулятора від стандартів роботи.

У заяві йдеться про те, що наразі продовження роботи департаменту в НБУ є неможливим через централізацію прийняття рішень в одних руках та заміна колегіальності директивним прийняттям рішень.

За словами очільників департаменту, регулятор відійшов від прозорого прийняття рішень, невтручання у наглядові процеси, своєчасної та неупередженої комунікації рішень та автономії департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

В Україні хочуть розширити повноваження інспекторів з паркування. Верховна Рада ухвалила за основу відповідний законопроєкт №4594. За документ проголосували 289 нардепів.

Інспекторам хочуть дозволити розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 122 Кодексу адміністративних правопорушень. Наразі такі справи розглядають органи Національної поліції.

31-річний півзахисник збірної України та англійського «Вест Гема» Андрій Ярмоленко увійшов до числа найкращих гравців чемпіонату Європи-2020 за підсумками зустрічей стадії 1/8 фіналу.

УЄФА, завдяки спеціально створеному алгоритму, що враховує найбільш важливі статистичні дані для гравців кожної позиції, визначає індекс корисності кожного футболіста Євро-2020.

Лідером в цьому рейтингу є форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, за ним розташовується нападник збірної Чехії Патрік Шик, а замикає трійку найкращих представник збірної Німеччини Робін Госенс.

У Міністерстві інфраструктури визначили список доріг, які можуть будувати за рахунок приватних інвестицій. Також саме ці дороги у найближчому майбутньому можуть стати платними.

За приватні інвестиції будуть будувати ділянки:

від Борисполя до Полтави (траса М-03);

Київ – Житомир – Рівне (частина М-06);

від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (маршрут М-04, Н-11);

Ягодин – Ковель – Луцьк (маршрут М-07, М-19);

Харків – Дніпро – Запоріжжя (маршрут М-29, M-04, M-18);

від Херсона до Миколаєва (частина М-14).

Гібридний автомобіль-літак AirCar уперше здійснив 35-хвилинний тестовий переліт. Політ відбувся між словацькими аеропортами у Нітрі та Братиславі. Машина-літак оснащена двигуном BMW і працює на звичайному бензиновому паливі.

Його розробник, професор Стефан Кляйн, стверджує, що він може пролетіти близько 1000 км на висоті 2500 м і вже має 40 годин нальоту.

AirCar перетворюється з автомобіля на літак за дві хвилини 15 секунд. А вузькі крила складаються з боків транспортного засобу.

Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер.

«Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи», – зазначено в повідомленні ДСНС.

Рятувальники відкачали близько 160 кубометрів води, а згодом роботи з відкачування ще продовжилися.

Учора, 29 червня, збірна України з рахунком 2:1 обіграла збірну Швеції і вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи.

За напруженою грою уважно спостерігали усі футбольні фанати, серед яких чимало українських політиків та знаменитостей. Після тріумфальної перемоги українців мережа просто вибухнула емоційними коментарями та щирою радістю.

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