Зливи і град на тлі спеки: прогноз погоди в Україні на 1 липня
Місцями по всій країні пройдуть зливи і грози, місцями шквали і град
Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі.
Вітер південний, з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, в Карпатському регіоні 20-25°.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко, в більшості областей очікується +26 +30 градусів.
Найспекотніше буде на півдні та сході України, +29 +33, а найнижча температура повітря - на заході, там прогнозують +24 +29 градусів.
У Києві 1 липня ітиме короткочасний дощ, гроза, вдень град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.
До слова, новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.