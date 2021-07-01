Зливи і град на тлі спеки: прогноз погоди в Україні на 1 липня

У Києві 1 липня ітиме короткочасний дощ, гроза, вдень град та шквали 15-20 м/с

Місцями по всій країні пройдуть зливи і грози, місцями шквали і град

Початок липня буде теплим та дощовим. Так, 1 липня в Україні буде мінливо хмарна та багата на опади погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні, крім сходу та південного сходу, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі.

Вітер південний, з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, в Карпатському регіоні 20-25°.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, в більшості областей очікується +26 +30 градусів.

Найспекотніше буде на півдні та сході України, +29 +33, а найнижча температура повітря - на заході, там прогнозують +24 +29 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня

У Києві 1 липня ітиме короткочасний дощ, гроза, вдень град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

До слова, новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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