Звернення до політиків, які вдягають камуфляж

Народ сам розбереться з вашими рейтингами після нашої перемоги

Звертаюсь до окремих політиків, які вирішили попіаритися на війні. Шановні:

Не треба з серйозним обличчям з телевізора розповідати військовим, як їм воювати. Вони без вас, баранів в цьому питанні, розберуться. Досить знімати ролики в камуфляжі та зі зброєю. Ви цим принижуєте людей, які реально воюють. Хочете комусь допомагати – робіть це з повагою до людей, а не як остання бидло, показово та під камери.

Зупиніться, поки вас ще не п#здять, а просто посилають. Народ сам розбереться з вашими рейтингами після нашої перемоги. А поки ви зі своєю «великою політикою» тільки заважаєте державі в такий скрутний час.

P.S. Пропоную всіх депутатів одночасно мобілізувати, щоб кожен конкретно відповідав перед військовим керівництвом за свою ділянку. Тоді, можливо, одні перестануть корчити з себе великих гетьманів, а інші – не будуть розповідати усяку маячню в стилі «всё пропало».

Джерело: блог Віктора Балоги

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