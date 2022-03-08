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    Думки вголос

    Звернення до політиків, які вдягають камуфляж

    • Віктор Балога

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
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    Форму мають носити ті, хто реально воює - Звернення до політиків, які вдягають камуфляж
    Форму мають носити ті, хто реально воює
    фото: zsu.gov.ua

    Народ сам розбереться з вашими рейтингами після нашої перемоги

    Звертаюсь до окремих політиків, які вирішили попіаритися на війні. Шановні:

    1. Не треба з серйозним обличчям з телевізора розповідати військовим, як їм воювати. Вони без вас, баранів в цьому питанні, розберуться.
    2. Досить знімати ролики в камуфляжі та зі зброєю. Ви цим принижуєте людей, які реально воюють.
    3. Хочете комусь допомагати – робіть це з повагою до людей, а не як остання бидло, показово та під камери.

    Зупиніться, поки вас ще не п#здять, а просто посилають. Народ сам розбереться з вашими рейтингами після нашої перемоги. А поки ви зі своєю «великою політикою» тільки заважаєте державі в такий скрутний час.

    P.S. Пропоную всіх депутатів одночасно мобілізувати, щоб кожен конкретно відповідав перед військовим керівництвом за свою ділянку. Тоді, можливо, одні перестануть корчити з себе великих гетьманів, а інші – не будуть розповідати усяку маячню в стилі «всё пропало».

    Джерело: блог Віктора Балоги

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ депутат армія війна рейтинг політика #stoprussia
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    Звернення до політиків, які вдягають камуфляж