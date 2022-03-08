«Батальйони смерті». Росармія промиває мізки мешканцям Бердянська

Окупанти розповсюджують серед мирного населення листівку російською мовою, в якій йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації

Окупанти розповсюджують серед мирного населення листівку російською мовою, в якій йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації

В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Війська Росії розпочали агітаційну пропаганду серед мешканців Бердянська Запорізької області. Про це у Facebook повідомляє голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Окупанти розповсюджують серед мирного населення листівку російською мовою, в якій йдеться про необхідність приєднання України до складу Російської Федерації. У її змісті сказано про нібито боротьбу військ РФ проти національних угруповань, зокрема, полків «Азов» та «Айдар», які вони називають «батальйонами смерті». Вони говорять про необхідність денацифікації України та дискредитують ЗСУ.

Маніпулятивна листівка, яку окупант розповсюджує у Бердянську

Мешканцвв Бердянська закликають не вірити у поширення цієї інформації та довіряти лише офіційним джерелам. Ворог втрачає свої сили та позиції та намагається посіяти паніку.

Як повідомляв «Главком», на ранок 8 березня ситуація у Запорізькій областівиглядала так: ворог готується до наступу в бік Запоріжжя, здійснюючі перегрупування військ. В окупованих населених пунктах Пологи, Василіва, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар ситуація контролюється очільниками громад. В цей же час ворог намагається встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільниих.

Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.