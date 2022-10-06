На чоловіків в окупованому Луганську влаштували справжнє «полювання» (відео)

У тимчасово окупованому російськими військами Луганську мешканців міста відловлюють на примусову мобілізацію

Чоловіків в Луганську відловлюють на мобілізацію безпосередньо на вулиці. Про це повідомляє «Типовий Донецьк».

На опубліковано відео на узбіччі бачимо автобус, до якого заводять людей. За словами очевидців, рашисти «ЛНР» хапають людей прямо на вулиці, щоб «мобілізувати».

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.