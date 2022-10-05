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У РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації: що з нею не так

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації: що з нею не так
«Ухилянтам» у Росії світить два роки тюрми 
фото з відкритих джерел

Росіян, які не хочуть вмирати за Путіна, будуть судити 

Зарічний міжрайонний слідчий відділ слідчого комітету Росії порушив кримінальну справу за статтею про ухилення від проходження військової служби (стаття 328 кримінального кодексу РФ) проти 32-річного чоловіка, який відмовився підписати повістку. Як зазначає голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков, це перша кримінальна справа за ухилення від мобілізації у країні-агресорці. Про це пишуть російські ЗМІ.

За даними правозахисника, підозрюваного було затримано за участю бійців ОМОНу. Він другу добу перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні, 5 жовтня слідчий повинен запросити для підозрюваного запобіжний захід. У свою чергу, його захисник вже подав клопотання про припинення кримінального переслідування, повідомив Чиков. 

«Справа в тому, що згідно з роз'ясненнями Верховного суду РФ, стаття 328 Кримінального кодексу РФ застосовується лише до громадян, які ухиляються від призову на строкову військову службу», – зазначає глава «Агори».

Тобто за цією статтею можуть переслідувати лише «громадян чоловічої статі, які досягли віку 18 років, перебувають або зобов'язані перебувати на військовому обліку і не перебувають у запасі».

Максимальне покарання за цією статтею – два роки позбавлення волі. 

Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

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Теги: мобілізація росія

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