Ворог посилив примусову мобілізацію на окупованих територіях, – «Південь»

Часто рашисти просто розвертають автівку у зворотному напрямку

Окупанти посилили перевірку документів, а виїзд з тимчасово підконтрольних Росії територій максимально ускладнили

Російські загарбники проводять заходи мобілізації й складають списки чоловіків призовного віку на тимчасово захоплених територіях України, посилено перевіряють документи на блокпостах. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку», – йдеться в повідомленні.

На блокпостах окупанти посилили перевірку документів, а виїзди з тимчасово підконтрольних Росії територій максимально ускладнили. Зазначається, що росіяни вимагають нескінченний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди машин та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші. Результатів перевірки змушують чекати від кільканадцяти годин до 7-10 діб. Часто окупанти просто розвертають автівку у зворотному напрямку.

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.