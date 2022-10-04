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Росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму
Попит на губки для зупинки крові зріс уп'ятеро – ЗМІ 
фото з відкритих джерел

У РФ від 21 вересня оголошена мобілізація і це дуже цікаво вплинуло на попит громадян РФ на медичні товари та послуги

У Росії попит на товари надання першої медичної допомоги зростає другий тиждень поспіль. В аптеках розкуповують не лише вироби для зупинки крові, а йод, автомобільні аптечки і навіть засоби жіночої гігієни. Про це пишуть російські ЗМІ.

Згідно з інформацією, продаж колагенових губок збільшився у п'ять разів, перев'язувальних пакетів – у 3,5 раза, медичних джгутів – майже в 2,4 раза. У деяких торгових точках вже спостерігається нестача цих виробів та ліків. Російські фармацевти кажуть: потрібен час, щоб напрацювати потрібний обсяг цих товарів, оскільки аптеки не були готові до такого попиту.  

Одним із ефектів часткової мобілізації експерти називають і зростання на 15-20% попиту на послуги центрів репродукції. Багато банків сперми та організації з кріоконсервації біоматеріалу заради залучення клієнтів оголошують акції – наприклад, пропонують безкоштовне зберігання сперми в перші шість місяців. У той же час зросла в ціні експрес-заморозка біоматеріалу: деякі клініки пропонують її за ціною вдвічі вищою за стандартну – від 19 тис. руб (приблизно 11 тис. 900 грн). 

Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

До слова, мобілізовані росіяни із міста Березники Пермського краю розповіли, що їх вивантажили у полі та покинули влаштовуватися без жодних засобів. Відеокадри «розташування» вояків показали у мережі самі ж військовозобов'язані. Як каже один із мобілізованих, ролик зняв старший лейтенант медичної служби у запасі.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

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Теги: послуги росія мобілізація

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