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На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління окупантів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень

Триває чотириста сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні БпЛА типу «Shahed-131/136». Всього, протягом доби, ворог завдав 25 авіаційних ударів. Також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 11 червня.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля Сумської області та Колонтаїв Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Фотовиж, Олександрівка Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаударів по населених пунктах Невське Луганської, а також Іванівка та Торське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів в районі Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне, Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав, там же завдав авіаційних ударів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Благодатне та Нескучне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли, зокрема, населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Малі Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Очаків Миколаївської області.

Окупанти пригнічені – не розуміють цілей так званої СВО

Останнім часом, серед мобілізованого особового складу противника відзначаються пригнічений настрій через нерозуміння завдань та цілей так званої спеціальної воєнної операції. Також на моральний стан російських окупантів впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій та перебування у складі збройних сил.

Російська Федерація, у розв’язаній нею війні, продовжує зазнавати значних втрат у живій силі. Зокрема, через безуспішні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку, багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ.

Оборонній промисловості Російської Федерації даються взнаки міжнародні санкції. За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва, заборонені до використання через їх самодетонацію. До того ж, відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника.

Нагадаємо, українські військові захопили ворожу позицію та просунулись на Авдіївському напрямку. 

Також українські захисники з миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили одну з найпотужніших за останні тижні атак ворога в Мар'їнці Донецької області.

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Теги: Білорусь ворог Авдіївка Торецьк Миколаїв партії Генштаб санкції окупанти Вугледар

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