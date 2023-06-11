ЗСУ звільнили Благодатне на Донеччині (відео)

Нашим воїнам вдалося взяти в полон окупантів та отримати від них цінну інформацію

Українські захисники повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне на Донеччині. Про це заявила 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша у Facebook.

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«Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!», – написали військові.

Крім того, нашим воїнам вдалося взяти в полон окупантів. За їхніми словами, отримана від росіян інформація допоможе в подальшій деокупації українських територій.

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Генеральний штаб Збройних сил України наразі не прокоментував цю інформацію.

Нагадаємо, триває 473-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши вісім ракет, зокрема, чотири крилаті ракети наземного базування «Іскандер», та 35 іранських ударних БпЛА типу Shahed по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу Shahed.