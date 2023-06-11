ЗСУ посунули лінію фронту під Авдіївкою. Генштаб показав відео бою
Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка захопили ворожу позицію
Українські військові захопили ворожу позицію та просунулись на Авдіївському напрямку. Про це пише Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.
«Звільнили Херсон – звільнимо й Донецьк. Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту», – заявили в Генштабі.
За даними штабу, українські військові змогли посунути лінію фронту захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку.
«Сміливість наших хлопців просто зашкалює», – наголосили в штабі.
Нагадаємо, українські захисники з миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили одну з найпотужніших за останні тижні атак ворога в Мар'їнці Донецької області.
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