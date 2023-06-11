ЗСУ посунули лінію фронту під Авдіївкою. Генштаб показав відео бою

«Сміливість наших хлопців просто зашкалює», – наголосили в штабі

Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка захопили ворожу позицію

Українські військові захопили ворожу позицію та просунулись на Авдіївському напрямку. Про це пише Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.

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«Звільнили Херсон – звільнимо й Донецьк. Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту», – заявили в Генштабі.

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За даними штабу, українські військові змогли посунути лінію фронту захопивши ворожу позицію на Авдіївському напрямку.

«Сміливість наших хлопців просто зашкалює», – наголосили в штабі.

Нагадаємо, українські захисники з миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили одну з найпотужніших за останні тижні атак ворога в Мар'їнці Донецької області.