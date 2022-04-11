Тварини з харківського екопарку знайшли тимчасовий прихисток

Дніпро – не кінцевий пункт для звірів, адже належних умов утримання в місті для всіх їх немає

Місто Дніпро тепер опікується евакуацією левів, тигрів, бурих ведмедів та інших великих тварин із харківського екопарку Фельдмана. Станом на сьогодні сюди з Харкова вже вивезли 15 котячих, повідомляє міська рада Дніпра.

Дніпро – не кінцевий пункт для звірів, адже належних умов утримання в місті для всіх їх немає. Далі вони відправляються на захід України або до Києва. Ведмедів відправлять до Центру реабілітації бурого ведмедя у заповіднику Синевир, хижаків – до столиці, а частину тварин розмістять у Дніпровському державному цирку.

У міськраді зазначили, що перевезення тварин ускладнюється постійними обстрілами біля екопарку.

Крім того, великих тварин, наприклад, жирафів, фізично неможливо помістити в будь-який транспорт. Втім, із парку Фельдмана планують вивезти ще п’ять бурих ведмедів, а також інших тварин. У місті тварин годують та турбуються про їх стан.

Окупанти вщент зруйнували екопарк Фельдмана. Його власник Олександр Фельдман звернувся до українців і сказав, що у відомій локації більше не можуть фізично утримувати диких тварин. Він допустив, що їх, можливо, доведеться приспати.

Згодом зі знищеного окупантами харківського екопарку вдалося вивезти хижаків.