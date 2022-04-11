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    Події в Україні

    Тварини з харківського екопарку знайшли тимчасовий прихисток

    Тигрів з парку Фельдмана у Харкові перевезли у Дніпро&nbsp; - Тварини з харківського екопарку знайшли тимчасовий прихисток
    Тигрів з парку Фельдмана у Харкові перевезли у Дніпро 
    фото: dniprorada.gov.ua

    Дніпро – не кінцевий пункт для звірів, адже належних умов утримання в місті для всіх їх немає

    Місто Дніпро тепер опікується евакуацією левів, тигрів, бурих ведмедів та інших великих тварин із харківського екопарку Фельдмана. Станом на сьогодні сюди з Харкова вже вивезли 15 котячих, повідомляє міська рада Дніпра.

    Дніпро – не кінцевий пункт для звірів, адже належних умов утримання в місті для всіх їх немає. Далі вони відправляються на захід України або до Києва. Ведмедів відправлять до Центру реабілітації бурого ведмедя у заповіднику Синевир, хижаків – до столиці, а частину тварин розмістять у Дніпровському державному цирку.

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    Тварини з харківського екопарку знайшли тимчасовий прихисток
    Тварини з харківського екопарку знайшли тимчасовий прихисток

    У міськраді зазначили, що перевезення тварин ускладнюється постійними обстрілами біля екопарку.

    Крім того, великих тварин, наприклад, жирафів, фізично неможливо помістити в будь-який транспорт. Втім, із парку Фельдмана планують вивезти ще п’ять бурих ведмедів, а також інших тварин. У місті тварин годують та турбуються про їх стан.

    Окупанти вщент зруйнували екопарк Фельдмана. Його власник Олександр Фельдман звернувся до українців і сказав, що у відомій локації більше не можуть фізично утримувати диких тварин. Він допустив, що їх, можливо, доведеться приспати.

    Згодом зі знищеного окупантами харківського екопарку вдалося вивезти хижаків.

    Теги: Харків росія окупанти війна Дніпро зоопарк тварини Україна окупація #stoprussia
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    Тварини з харківського екопарку знайшли тимчасовий прихисток