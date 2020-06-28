На Дніпропетровщині троє іноземців пограбували пенсіонерів



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Поліцейські Дніпропетровщини затримали трьох іноземців, які напали на пенсіонерів

В пенсіонерів викрали гроші, електрообладнання та автомобілем «ВАЗ»

У Дніпропетровській області на жителів селища у Криничанському районі в ніч з 26 на 27 червня злочинці залізли до будинку та напали з ножем на 78-річного чоловіка та 81-річну жінку. Потім зв’язали їх та заволоділи грошима, цінними речами та автомобілем потерпілих. Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

«Під час оперативного відпрацювання співробітники кримінальної поліції області та ДКР спільно зі спецпризначенцями КОРД встановили та затримали трьох чоловіків - мешканців м. Кривий Ріг 29, 34 та 37 років. Встановлено, що вони громадяни Республіки Азербайджан, мають посвідку на постійне проживання на території України. У зловмисників вилучили викрадене майно», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій ) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що українська співачка Марина Тимофійчук, більше відома як Navka, піддалася розбійному нападу, коли їхала на зйомки в Херсонську область. Вночі під авто виконавиці кинули залізний предмет. Коли машина зупинилася, на артистів намагалися напасти.