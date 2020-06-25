Поліція Київщина припинила прийом громадян до кінця липня



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У будівлю Головного управління Нацполіції в Київській області не пускатимуть громадян

Громадяни можуть подати звернення до поліції кількома способами

Головне управління Нацполіції в Київській області оголосило про припинення прийому громадян до 31 липня.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«У зв’язку із продовженням карантину, прийом громадян Головним управлінням Національної поліції тимчасово припинено до 31 липня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Поліція інформує, що громадяни можуть подати звернення кількома способами:

через скриньку на вул. Володимирській, 15,

поштою,

електронною поштою.

Також можна зателефонувати на «гарячу лінію» Нацполіції.

Нагадаємо, станом на ранок 25 червня, у Києві підтверджено 4613 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 85 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 40008

Хворіють 21183

Одужали 17758

Померли 1067

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У Київській області зафіксовано 2373 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 41 особу.

Як повідомлялося, керівництво Київської області може посилити карантинні заходи в регіоні, якщо три дні поспіль не знижуватиметься динаміка зростання випадків інфікування коронавірусом.