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    Події в Україні

    На Донбасі бойовики поранили українського військового

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    У районі Новозванівки позиції українських бійців потрапили під вогонь зі стрілецької зброї - На Донбасі бойовики поранили українського військового
    У районі Новозванівки позиції українських бійців потрапили під вогонь зі стрілецької зброї
    фото з відкритих джерел

    Біля Новоолександрівки позиції українських військових потрапили під вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів

    За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував шість порушень перемир’я з боку терористів. Один український військовий був поранений. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Поблизу Лобачового бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Неподалік Південного двічі фіксували обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та 120 мм мінометів.

    Біля Новоолександрівки позиції українських військових потрапили під вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

    У районі Золотого-3 окупанти застосували 82 мм міномети.

    У районі Новозванівки позиції бійців ОЗ потрапили під вогонь зі стрілецької зброї.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Йому надали допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого – задовільний.

    З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків.

    Раніше стало відоме ім'я загиблого 26 жовтня на Донбасі українського військового.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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    На Донбасі бойовики поранили українського військового