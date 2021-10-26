Стало відоме ім'я загиблого сьогодні на Донбасі українського військового

Воїн помер від осколкового поранення

У вівторок, 26 жовтня на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув український військовий. Від осколкового поранення помер майстер-сержант Георгій Халіков. Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

«Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі в результаті артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович», – йдеться в повідомленні.

Загиблий захисник був родом із Шишацької громади.

Нагадаємо, російські бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню й обстріляли українські позиції. В результаті агресії окупантів один військовий загинув, ще один отримав осколкове поранення.

Військовий загинув під обстрілом у зоні відповідальності групи «Схід». В районі якого населеного пункту це сталося, не уточнюється.

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