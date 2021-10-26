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    Події в Україні

    Стало відоме ім'я загиблого сьогодні на Донбасі українського військового

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    Російські бойовики обстріляли позиції українських військових і вбили нашого бійця - Стало відоме ім'я загиблого сьогодні на Донбасі українського військового
    Російські бойовики обстріляли позиції українських військових і вбили нашого бійця
    Фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK

    Воїн помер від осколкового поранення

    У вівторок, 26 жовтня на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув український військовий. Від осколкового поранення помер майстер-сержант Георгій Халіков. Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

    «Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі в результаті артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович», – йдеться в повідомленні.

    Загиблий захисник був родом із Шишацької громади.

    Нагадаємо, російські бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню й обстріляли українські позиції. В результаті агресії окупантів один військовий загинув, ще один отримав осколкове поранення.

    Військовий загинув під обстрілом у зоні відповідальності групи «Схід». В районі якого населеного пункту це сталося, не уточнюється.

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    Теги: Донбас
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    Стало відоме ім'я загиблого сьогодні на Донбасі українського військового