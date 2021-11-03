Бойовик «ЛНР», який вихвалявся, що розумніший за ОБСЄ, отримав 10 років тюрми

У телефонній розмові з матір`ю обвинувачений розповідав про приїзд «укропів» та перевірки ОБСЄ.

Обвинувачений обіймає посаду водія-навідника танку на тимчасово окупованій території Луганщини

Соснівський районний суд Черкас заочно визнав винним водія-навідника танку незаконного збройного формування «ЛНР» Дениса Гладкова в участі у терористичній організації та призначив 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 28 жовтня.

У грудні 2018 року обвинувачений, який родом з Луганська, увійшов до лав терористичної організації «ЛНР». Бувши водієм-навідником танку, він активно сприяє діяльності незаконного збройного формування, яке діє на тимчасово окупованій території Луганської області.

Під час дослідження доказів суд допитав знайомого бойовика. Чоловік підтвердив, що обвинувачений неодноразово вихвалявся, що стріляв по українських військових та їхній військовій техніці. Також терорист неодноразово його агітував іти служити до них проти України.

Крім цього, суд проаналізував негласні слідчі розшукові дії, які надало слідство. Зокрема, у телефонній розмові з матір`ю обвинувачений розповів про перевірки ОБСЄ (Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала роботу 21 березня 2014 року. Її основні завдання – це неупереджено й об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в у зоні АТО/ООС – «Главком»), бойову тривогу; про те, що бомблять, про зброю та приїзд «укропів».

Також зі знайомим чоловіком бойовик поділися інформацією про те, що їхні танки накрило мінами та загинуло 20 чоловік; зброя у них є і що вони розумніші за ОБСЄ, яке проводить перевірки.

«Всі докази, досліджені судом у цьому кримінальному провадженні, є належними та допустимими… Обвинувачений з грудня 2018 року до березня 2020 року, діючи умисно, достеменно усвідомлюючи незаконність діяльності терористичної організації «ЛНР», яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також зміну меж території та державного кордону України, діючи з корисливих мотивів, бере участь у діяльності одного з незаконних збройних формувань «ЛНР», – сказано у вироку.

Суд додав, що термін відбуття покарання бойовика варто рахувати з моменту затримання, оскільки наразі він перебуває на тимчасово окупованій території.

Як повідомляв «Главком», на початку жовтня Приморський районний суд Маріуполя Донецької області затвердив угоду про визнання винуватості танкіста «ДНР» Артема Костенка, обвинуваченого в участі в терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність України та призначив вісім років позбавлення волі.

Бойовика затримали українські бійці, коли він намагався перетнути лінію розмежування. Під час допиту Костенко дав цікаві свідчення. Розповів, що його підрозділом «ДНР» керував росіянин. Наголосив, що «русские считали себя, как цари» у незаконному угрупуванні, де він «служив». Додав, що інші терористи, як і він, часто «сидять» на важких наркотиках.