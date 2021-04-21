На Донбасі ОБСЄ зафіксувала 165 порушень перемир'я за добу

ОБСЄ продовжує спостереження за ділянками розведення сил у районі Станиці Луганської, Золотого і Петрівського

Більшість порушень зафіксували в Донецькій області

На Донбасі 19 квітня СММ ОБСЄ зафіксувала 165 порушень «режиму тиші». Про це йдеться в щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

У Донецькій області зафіксували 138 порушень, а в Луганській – 27.

Місія заявила, що їх безпілотник обстріляли поблизу Красногорівки, Ясного, Сигнального та Петрівського.

«СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення техобслуговування та забезпечення функціонування життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури«, - йдеться в повідомленні.

СММ ОБСЄ продовжує спостереження за ділянками розведення сил у районі Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.

Члени НЗФ обмежували пересування місії.

Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російськихвійськових.

Він відмовився називати на прохання журналістів джерело цих даних, але уточнив, що саме на неї він орієнтується. Глава дипломатії ЄС уточнив, що нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості, ніж «будь-коли».

При цьому Боррель похвалив Україну за «стриманість» і закликав Росію до зниження напруженості.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради із закордонних справ ЄС запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня.