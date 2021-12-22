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    Учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі

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    ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись домовленостей - Учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі
    ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись домовленостей
    фото з відкритих джерел

    ТКГ узгодила повернення до режиму припинення вогню

    Тристороння контактна група сьогодні, 22 грудня, домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Українська сторона вітає це рішення ТКГ. Про це повідомляє ОБСЄ та Міноборони.

    «На сьогоднішньому засіданні ТКГ за участю представників ОРДЛО пріоритет було надано питанням безпеки та, зокрема, дотримання режиму припинення вогню. Я був радий, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватися угоди щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року», – заявив представник ОБСЄ Мікко Кінунен.

    На домовленість ТКГ відреагували в Міністерстві оборони та Збройних силах України.

    «ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь», – зазначили в Міноборони.

    Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

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    Теги: ОБСЄ Донбас Міноборони ОРДЛО
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    Учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про продовження перемир’я на Донбасі