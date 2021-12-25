ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колону російських вантажівок та військову техніку

Місія повідомила про колону вантажівок начебто з гуманітарною допомогою із Росії

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок із написами «Гуманітарна допомога» та кілька одиниць військової техніки. Про це ідеться у звіті СММ ОБСЄ від 24 грудня.

Зокрема, спостерігачі зафіксували колону із семи вантажівок із російськими номерними знаками та написами «Гуманітарна допомога» російською мовою на околиці міста Макіївка.

Вантажівки супроводжували три автомобіля і швидка допомога, всі вони – з табличками самопроголошеної «ДНР». Пізніше спостерігачі зафіксували, що ця колона в’їхала на територію складу поблизу Донецька, де з вантажівок вивантажили картонні коробки.

Колону з трьох вантажівок з російськими номерними знаками та аналогічними табличками про «гуманітарну допомогу» спостерігачі зафіксували і на околиці міста Луганськ. Цю колону супроводжували два автомобіля і швидка допомога, всі з табличками самопроголошеної «ЛНР».

Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ 21-22 грудня зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території шести одиниць військової техніки. На полігоні поблизу селища Олександрівське у Донецькій області спостерігачі побачили чотири танки невстановленого типу. Ще дві бойові броньовані машини спостерігачі помітили поблизу села Богданівка у Луганській області.

Нагадаємо, 20 грудня, окупанти не пропустили патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження місії в районі розведення сил біля Золотого на Луганщині.

«Уранці 20 грудня збройні формування в Луганській області не пропустили патруль місії до електрошафи, елемента електропостачання системи відеоспостереження СММ у межах ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого», – повідомили спостерігачі.

Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».

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