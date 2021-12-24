Збройні сили показали, як Javelin знищив на Донбасі танк (відео)

На кадрах показано, як ракета вражає броньований танк та наслідки такого удару

Штаб операції Об'єднаних сил оприлюднив відео бойових стрільб із протитанкових ракетних комплексів Javelin на Донбасі.

Зокрема, на кадрах показано, як ракета вражає броньований танк та наслідки такого удару.

«Один постріл – одна бронеціль. ПТРК Javelin. Операція Об’єєднаних сил», – йдеться у підписі до відео.

Раніше стало відомо, ЗСУ вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів» (відео).

Зараз на озброєнні ЗСУ майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до «Джавелінів». Їх можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі.

У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».