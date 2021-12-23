Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків – Reuters

Російські найманці потрапляють в Україну через окуповані ділянки кордону на Донеччині та Луганщині

«Тут аншлаг. Збирають усіх з бойовим досвідом»

Росія за останні тижні направила в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей сотні, якщо не тисячі найманців. Як пише Reuters, таким чином, Москва намагається посилити оборону проти Збройних сил України на тлі зростання напруженості у відносинах між РФ і Заходом.

Десятки тисяч регулярних російських військ були перекинуті на перевалочні пункти ближче до України, після чого РФ зажадала від Заходу термінових гарантій безпеки, покликаних запобігти використанню України та інших сусідніх країн як базу для нападу на неї.

Захід і Україна, зі свого боку, звинуватили Росію в тому, що вона готується до нового нападу на свого південного сусіда вже в наступному місяці, що Москва заперечує.

Чотири джерела видання розповіли, що їм пропонували відправитися на Донбас вербувальники найманців. За їхніми словами, вербувальники не розкривали, кого вони представляють. При цьому вони відмовилися назвати своє ім'я, побоюючись за свою безпеку.

Два з трьох джерел сказали, що погодилися. А третій сказав, що відмовився.

«Тут аншлаг. Збирають усіх з бойовим досвідом», – сказав один із двох, кого прийняли.

Він сказав, що раніше воював в Україні та Сирії за групи російських бойовиків, чиї операції були тісно пов'язані зі стратегічними інтересами Росії. Він відмовився назвати своїх підрядників.

Боєць заявив, що планує приєднатися до інших найманців на російському боці кордону з окупованою частиною Луганською області на сході України.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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