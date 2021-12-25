Речник Путіна пригрозив Україні і заявив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала першою»

Росія «ні для кого не становить загрози» – Пєсков

У Кремлі вкотре прокоментували ситуацію на кордоні

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що «Росія ніколи ні на кого не нападала першою», пише «Риа Новости».

«Росія ніколи першою ні на кого не нападала», – сказав він у суботу в ефірі федерального телеканалу, відповідаючи на питання, чи прораховує РФ кроки інших держав.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав інформацію про можливе вторгнення Росії в Україну нібито «порожнім і безпідставним нагнітанням напруженості». Він вирішив заявити, що Росія «ні для кого не становить загрози».

При цьому Пєсков не виключив ймовірність нібито «провокацій» для виправдання таких заяв і виступив із погрозою, що «спроби силового вирішення кризи на південному сході України матимуть найсерйозніші наслідки».

За його словами, Москва докладає всіх можливих зусиль для того, щоб нібито «допомогти» Україні врегулювати конфлікт на Донбасі, зберігаючи прихильність «нормандському формату» і мінським угодам.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне знищити Україну. Однак серйозного ризику неминучого вторгнення наразі немає.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

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