На Донбасі з початку «перемир’я» загинули шість військових — Генштаб
З початку перемир’я загинуло шість і поранено дев'ять військових - Хомчак
На Донбасі з початку оголошеного режиму перемир'я - 21 липня - загинуло шість українських військових.
Про це повідомив глава Генерального штабу України Руслан Хомчак на спільному брифінгу із президентом Володимиром Зеленським.
«З початку перемир’я загинуло шість і поранено дев'ять військових», — сказав він.
Нагадаємо, у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.
Як відомо, президент Володимир Зеленський в середу, 7 серпня, проводить нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, внаслідок якого загинули четверо військових.
Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.
Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.
«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.
Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.
Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області.