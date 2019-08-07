На Донбасі з початку «перемир’я» загинули шість військових — Генштаб



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Під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військових

З початку перемир’я загинуло шість і поранено дев'ять військових - Хомчак

На Донбасі з початку оголошеного режиму перемир'я - 21 липня - загинуло шість українських військових.

Про це повідомив глава Генерального штабу України Руслан Хомчак на спільному брифінгу із президентом Володимиром Зеленським.

«З початку перемир’я загинуло шість і поранено дев'ять військових», — сказав він.

Нагадаємо, у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

Як відомо, президент Володимир Зеленський в середу, 7 серпня, проводить нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, внаслідок якого загинули четверо військових.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області.