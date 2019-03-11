На Донбасі зберігається режим «тиші»



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Підрозділи Об’єднаних сил готові до будь-яких дій з боку російсько-окупаційних військ, - речник Міноборони

Від початку доби 11 березня на лінії розмежування на Донбасі обстрілів не зафіксовано.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 11 березня, станом на 12.00 на лінії бойового зіткнення ворожих обстрілів не відбулося», - наголосив речник.

За його словами, підрозділи Об’єднаних сил готові до будь-яких дій з боку російсько-окупаційних військ.

Як повідомлялося, у неділю на Донбасі зберігався режим тиші. Російські окупаційні війська на Донбасі не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

До слова, 10 березня окупанти на Донбасі не здійснювали обстрілів з початку доби.

Нагадаємо, у суботу, 9 березня, російські окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Противник обстрілював позиції українських військ із мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.

Також 9 березня військовослужбовці одного з підрозділів Операції об'єднаних сил затримали бойовика, який покинув російсько-окупаційні війська і «перейшов на сторону добра, на бік українського народу».