У перший день «тиші» на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл



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Втрат серед українських захисників немає

Окупанти обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт ЗСУ в районі населеного пункту Кримське

У п’ятницю, 8 березня, російські окупаційні війська на Донбасі один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що окупанти обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» в районі населеного пункту Кримське.

Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, не застосовувалося. Втрат серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби ворог наші позиції не обстрілював.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, контактна група щодо Донбасу домовилася про режим тиші від півночі 8 березня. Попри це, українська сторона не мала великих сподівань, що бойовики будуть його дотримуватися.

Також командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв запевнив, що українська армія готова до наступальних операцій на Донбасі.