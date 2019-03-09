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    Події в Україні

    Окупанти три рази застосували на Донбасі заборонене озброєння

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    <p>На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем</p> <div></div> - Окупанти три рази застосували на Донбасі заборонене озброєння

    На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем

    Втрат серед військових немає

    Протягом поточної доби противник двічі порушив режим припинення вогню, три рази застосувавши під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв наші позиції у районі населеного пункту Лебединське з мінометів калібру 120 мм.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник вів вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібрів 120 та 82 мм у районі села Кримське.

    Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

    На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 8 березня, російські окупаційні війська на Донбасі один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

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