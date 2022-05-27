На Донеччині без води залишились 11 населених пунктів
Через обстріли відновити водопостачання поки неможливо
Одинадцять населених пунктів у Донецькій області залишились без води наслідок пошкодження Другого Донецького водогону. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів опинилися без води. Це – наслідок пошкодження Другого Донецького водогону», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фахівці Води Донбасу виїхали, щоб встановити місце та причину пошкодження, але потрапили під обстріл і змушені укритися у безпечному місці.
«Прагнемо відновити водопостачання якнайшвидше, але усе залежатиме від оперативної воєнної обстановки», – додали в адміністрації.
Нагадаємо, що у понеділок, 23 травня, при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру. Внаслідок обстрілів Донецька та Луганська області залишились без газу.
У Запорізькій області без електропостачання залишилися 24 114 споживачів у 75 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів у м. Оріхів пошкоджено водопровідні мережі. У м. Гуляйполе та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району теж відсутнє водопостачання.