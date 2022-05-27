На Донеччині без води залишились 11 населених пунктів

Одинадцять населених пунктів у Донецькій області залишились без води наслідок пошкодження Другого Донецького водогону. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів опинилися без води. Це – наслідок пошкодження Другого Донецького водогону», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці Води Донбасу виїхали, щоб встановити місце та причину пошкодження, але потрапили під обстріл і змушені укритися у безпечному місці.

«Прагнемо відновити водопостачання якнайшвидше, але усе залежатиме від оперативної воєнної обстановки», – додали в адміністрації.