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    Події в Україні

    На Донеччині без води залишились 11 населених пунктів

    Рашисти пошкодили Другий Донецький водогін - На Донеччині без води залишились 11 населених пунктів
    Рашисти пошкодили Другий Донецький водогін
    фото з відкритих джерел

    Через обстріли відновити водопостачання поки неможливо

    Одинадцять населених пунктів у Донецькій області залишились без води наслідок пошкодження Другого Донецького водогону. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів опинилися без води. Це – наслідок пошкодження Другого Донецького водогону», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що фахівці Води Донбасу виїхали, щоб встановити місце та причину пошкодження, але потрапили під обстріл і змушені укритися у безпечному місці.

    «Прагнемо відновити водопостачання якнайшвидше, але усе залежатиме від оперативної воєнної обстановки», – додали в адміністрації.

    Нагадаємо, що у понеділок, 23 травня, при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру. Внаслідок обстрілів Донецька та Луганська області залишились без газу.

    У Запорізькій області без електропостачання залишилися 24 114 споживачів у 75 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів у м. Оріхів пошкоджено водопровідні мережі. У м. Гуляйполе та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району теж відсутнє водопостачання.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Донеччині без води залишились 11 населених пунктів