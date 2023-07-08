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На Донеччині обвалився дах на ТЕС, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Донеччині обвалився дах на ТЕС, є жертви
ТЕС на Донеччині перебувають під ворожими обстрілами
фото ілюстративне

Упав дах котлотурбінного цеху ТЕС

На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Міненерго не вказує, на якій саме ТЕС сталася аварія.

Через надзвичайну ситуацію персонал ТЕС аварійно відключив енергоблоки.

Внаслідок обвалу даху станції одна людина загинула, двоє – вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні.

Наразі відбувається розбір завалів.

Причини обвалу даху встановлюються.

Також Міненерго повідомляє, що триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли знеструмлювалися 45 населених пунктів у Донецькій області. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Теги: енергетика надзвичайні ситуації Донеччина

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