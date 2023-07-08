На Донеччині обвалився дах на ТЕС, є жертви

ТЕС на Донеччині перебувають під ворожими обстрілами

Упав дах котлотурбінного цеху ТЕС

На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Міненерго не вказує, на якій саме ТЕС сталася аварія.

Через надзвичайну ситуацію персонал ТЕС аварійно відключив енергоблоки.

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Внаслідок обвалу даху станції одна людина загинула, двоє – вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні.

Наразі відбувається розбір завалів.

Причини обвалу даху встановлюються.

Також Міненерго повідомляє, що триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли знеструмлювалися 45 населених пунктів у Донецькій області. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

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Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.