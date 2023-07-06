Окупанти збираються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС в «гарячий зупин»

У разі функціонування двох енергоблоків у стані «гарячого зупину» – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації.

Російські загарбники збираються перевести енергоблок №4 на Запорізькій атомній електростанції в стан «гарячого зупину», що може спричинити аварію. Про це заявив президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.

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Зазначається, що псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне «розпорядження». Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже - при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо.

«При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у «холодний зупин», – сказав Котін.

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За словами президента ДП «НАЕК «Енергоатом», у разі функціонування двох енергоблоків у стані «гарячого зупину» – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації.

Український оперативний персонал, який вже понад півтора року забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

«І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!», – додав Котін.

Раніше повідомлялося, що Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити живлення з основної лінії 750 кВ. До цього вона була в режимі часткового блекауту.

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Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується.