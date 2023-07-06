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Окупанти збираються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС в «гарячий зупин»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти збираються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС в «гарячий зупин»
Минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію
фото з відкритих джерел

У разі функціонування двох енергоблоків у стані «гарячого зупину» – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації.

 

Російські загарбники збираються перевести енергоблок №4 на Запорізькій атомній електростанції в стан «гарячого зупину», що може спричинити аварію. Про це заявив президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.

Зазначається, що псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне «розпорядження». Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже - при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо.

«При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у «холодний зупин», – сказав Котін.

За словами президента ДП «НАЕК «Енергоатом», у разі функціонування двох енергоблоків у стані «гарячого зупину» – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації.

Український оперативний персонал, який вже понад півтора року забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

«І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!», – додав Котін.

Раніше повідомлялося, що Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити живлення з основної лінії 750 кВ. До цього вона була в режимі часткового блекауту. 

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується.

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Теги: Міноборони Енергоатом водопостачання Кирило Буданов МАГАТЕ погрози

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