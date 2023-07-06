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Нова небезпека на Запорізькій АЕС. «Енергоатом» б’є на сполох

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нова небезпека на Запорізькій АЕС. «Енергоатом» б’є на сполох
Начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника, який має досвід роботи лише сім місяців
фото з відкритих джерел

Найбільшою атомною електростанцією Європи керують недосвідчені спеціалісти з РФ

«Енергоатом» попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомній електростанції – окупанти довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

Начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника, який має досвід роботи лише сім місяців, тоді як ця посада потребує наявності значно більшого досвіду. 

«Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує піддаватися тиску, залякуванням і шантажу з боку російських ядерних терористів. Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян. Так, начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника Балаковської АЕС (РФ), який має досвід роботи лише сім місяців. Тоді як ця посада потребує наявності значно більшого досвіду, адже передбачає оперативне управління реактором», – наголошують в «Енергоатомі».

Зазначається, що такими діями окупанти вкотре наражають світ на небезпеку. 

«Через некомпетентність та недосвідченість завезеного російського персоналу загроза безпечній експлуатації Запорізької АЕС лише зростає. А отже – необхідно якнайшвидше повернути контроль над станцією її законному оператору – «Енергоатому», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 4 липня в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ попередили, що російські окупанти розмістили на даху третього і четвертого енергоблоків захопленої ними ЗАЕС предмети, схожі на вибухові пристрої. Росіяни можуть підірвати їх, не пошкодивши енергоблоки, щоб створити картинку «обстрілів» з боку України. За даними ЗСУ, країна-агресор може піти на провокацію найближчим часом.

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Теги: окупанти Енергоатом Запорізька АЕС

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