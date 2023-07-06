Запорізька АЕС поновила живлення з основної лінії – Енергоатом

Сьогодні станція живиться від двох ліній

Раніше ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ

Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити живлення з основної лінії 750 кВ. До цього вона була в режимі часткового блекауту. Про це заявив президент ДП НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

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«Зараз живлення на станції поновлено і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кВ, інша 330 кВ», – йдеться у заяві.

За його словами, після втрати живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі 4 липня о 01:21, тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перейшла в режим часткового блекауту, поки не було заживлено з резервної лінії усі енергоблоки.

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ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена – ще чотири місяці тому.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС наразі зменшується.

Раніше повідомлялося, що фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування.

До відома, Збройні Сили України офіційно повідомляли про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.