На Донеччині окупанти чотири рази обстріляли позиції українських військових



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ЗСУ контролює ситуацію та за необхідності застосовує чергові вогневі засоби, - речник МОУ

Втрат серед українських захисників немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили чотири обстріли позицій ЗСУ на Донецькому напрямку. Втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута, повідомляє «Укрінформ».

«Від початку сьогоднішньої доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь на Донецькому напрямку... Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - повідомив Праута.

Як зазначив речник, «вночі та під ранок противник з боку окупованого Верхньошироківського з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Піщевик та Чермалик». О 6.40 ранку окупанти влаштували 10-хвилинну вогневу провокацію із використанням стрілецької зброї неподалік Опитного.

Крім того, з 9.50 до 10.30 на позиціях українських військ в районі Гнутового розірвалися шість 2-мм мін, випущених російськими окупаційними військами.

Підрозділи Збройних сил України, за словами речника, надійно контролюють ситуацію та за необхідності застосовують чергові вогневі засоби.