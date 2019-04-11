На Донбасі за день бойовики поранили вісім українських військових



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Обстріли зафіксовані поблизу Новоселівки, Павлополя, Лебединського, Водяного, Авдіївки, Новотроїцького, Катеринівки

Бойовики на Донбасі тричі використовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, - штаб ООС

На Донбасі з початку доби 11 квітня бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових, у результаті вісім українських військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики тричі використовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. «Також окупанти з РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - повідомляє прес-служба ООС.

Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу Новоселівки, Павлополя, Лебединського, Водяного, Авдіївки, Новотроїцького, Катеринівки.

«Під час обстрілів вісім українських військовослужбовців отримали поранення.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - йдеться в повідомленні.