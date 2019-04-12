Окупанти розікрали кошти на укріплення позицій артилерійських і танкових підрозділів, - розвідка



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У звітах командуванню РФ бойовики надіслали фотографії колишніх позицій під виглядом нових, на обладнання яких нібито знову було потрачено виділені кошти

Російське окупаційне командування розпочало комплексну перевірку стану інженерного обладнання районів розташування передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ. Особлива увага приділяється відновленню після зимового періоду хибних бойових позицій артилерійських і танкових підрозділів. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«Водночас під час звірки на місцях, комісіями виявлено, що частина фотозвітів, наданих начальниками інженерних служб у першому кварталі ц.р., не відповідають дійсності. При цьому встановлено надання у звітах фотографій колишніх позицій під виглядом нових, на обладнання яких нібито знову було потрачено виділені кошти», - повідомляє ГУР.

За даними військової розвідки, наразі командування противника проводить службові розслідування щодо виявлених порушень та розкрадання коштів, призначених для інженерного обладнання позицій передових підрозділів російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.