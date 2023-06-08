На Донеччині окупанти розстріляли чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся

Четверо дітей і один дорослий отримали поранення

Росія прицільним ударом била по дітях та дорослих на Донеччині. Рашисти з артилерії розстріляли житловий сектор Українська. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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«По мирному населенню окупанти завдали 14 ударів. Вбили чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком три, чотири, дев’ять та 13 років і один дорослий – поранені», – йдеться в повідомленні.

Рашисти зосередили вогонь на семи населених пунктах. Пошкоджено 21 житловий будинок, з них 14 – багатоквартирні.

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Також чотири ракети окупанти спрямували на Авдіївку – травмовано цивільного мешканця. Ще одна людина постраждала в Торецьку.

Поліція змогла евакуювати із небезпечної зони ще 345 людей.

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Нагадаємо, триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.