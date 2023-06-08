Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині окупанти розстріляли чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Донеччині окупанти розстріляли чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся
Наслідки обстрілу Донеччини
фото: Нацполіція

Четверо дітей і один дорослий отримали поранення

Росія прицільним ударом била по дітях та дорослих на Донеччині. Рашисти з артилерії розстріляли житловий сектор Українська. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«По мирному населенню окупанти завдали 14 ударів. Вбили чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком три, чотири, дев’ять та 13 років і один дорослий – поранені», – йдеться в повідомленні.

Рашисти зосередили вогонь на семи населених пунктах. Пошкоджено 21 житловий будинок, з них 14 – багатоквартирні.

Також чотири ракети окупанти спрямували на Авдіївку – травмовано цивільного мешканця. Ще одна людина постраждала в Торецьку.

Поліція змогла евакуювати із небезпечної зони ще 345 людей.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Теги: окупанти Донеччина війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Палає колишній завод «Луганськтепловоз» – теперішня база окупантів
«Бавовна» в Луганську: прилетіло в лігво окупантів (фото, відео)
Сьогодні, 11:21
Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС
Перед підривом Каховської ГЕС окупанти глушили зв’язок – «Південь»
Сьогодні, 08:24
В окупаційних військах внаслідок підриву ГЕС є травмовані, загиблі та зниклі безвісті
Підрив Каховської ГЕС вдарив по окупантах: Генштаб назвав втрати РФ
Сьогодні, 07:12

Події в Україні

Підрив Каховської ГЕС. Росія подала позов проти України до суду ООН
Підрив Каховської ГЕС. Росія подала позов проти України до суду ООН
На Донеччині окупанти розстріляли чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся
На Донеччині окупанти розстріляли чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся
ГЕС, розташовані на Дніпрі, знижують потужність виробництва електроенергії
ГЕС, розташовані на Дніпрі, знижують потужність виробництва електроенергії
Зрадник Царьов поглузував над тваринами, яких затопило на Херсонщині
Зрадник Царьов поглузував над тваринами, яких затопило на Херсонщині
Чи введе НАТО свої війська в Україну: прогноз МЗС
Чи введе НАТО свої війська в Україну: прогноз МЗС
Частина річки Дніпро вже не буде судноплавною: чим це загрожує
Частина річки Дніпро вже не буде судноплавною: чим це загрожує

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії
42K
Кличко скасував покупку 17 легкових авто та наказав повернути гроші
29K
Підрив Каховської ГЕС. Путін хотів ввести в оману Ердогана
18K
Нестача робочих рук може зруйнувати економіку однієї з найбагатших країн Європи
17K
Що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію
16K
Авіація ЗСУ розгромила зенітно-ракетні комплекси росіян – Генштаб

Новини

Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч
Сьогодні, 07:20
ЗСУ завдали 23 удари по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім
Сьогодні, 06:04
Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Сьогодні, 05:57
Більшість областей накриють грози: прогноз погоди на 8 червня
Сьогодні, 05:21
Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту