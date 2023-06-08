«Бавовна» в Луганську: прилетіло в лігво окупантів (фото, відео)

Інформації про втрати рашистів поки немає

У тимчасово окупованому Луганську влучили на територію підприємства «Луганськтепловоз». Там зараз знаходиться ремонтна база техніки окупантів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Крім того, там розміщувалась частина особового складу окупантів.

Сам завод був розкрадений ще у 2015 році росіянами.

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Як повідомлялося, близько 10:00 жителі тимчасово окупованого Луганська почули потужні вибухи.

До слова, триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.