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«Бавовна» в Луганську: прилетіло в лігво окупантів (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Бавовна» в Луганську: прилетіло в лігво окупантів (фото, відео)
Палає колишній завод «Луганськтепловоз» – теперішня база окупантів
фото з соцмереж

Інформації про втрати рашистів поки немає

У тимчасово окупованому Луганську влучили на територію підприємства «Луганськтепловоз». Там зараз знаходиться ремонтна база техніки окупантів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Крім того, там розміщувалась частина особового складу окупантів.

«Бавовна» в Луганську: прилетіло в лігво окупантів (фото, відео) фото 1
«Бавовна» в Луганську: прилетіло в лігво окупантів (фото, відео) фото 2
«Бавовна» в Луганську: прилетіло в лігво окупантів (фото, відео) фото 3

Сам завод був розкрадений ще у 2015 році росіянами.

Як повідомлялося, близько 10:00 жителі тимчасово окупованого Луганська почули потужні вибухи.

До слова, триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. 

Теги: Луганск війна окупанти ЗСУ

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