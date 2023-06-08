Перед підривом Каховської ГЕС окупанти глушили зв’язок – «Південь»

Ворог не повідомив про наслідки катастрофи навіть своїм же підрозділам

Росія намагалася максимально приховати ситуацію щодо Каховської ГЕС. Окупанти навіть глушили зв'язок перед самою трагедією. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк зазначила, що Росія не повідомили про наслідки катастрофи навіть своїм же підрозділам.

«Багато хто з окупаційних військ або залишились під водою, або потерпають та чекають на даху і благають про допомогу», – сказала вона.

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Станом на сьогодні подекуди зв'язок пробивається. Це говорить про не технічні пошкодження, а саме глушіння з боку окупантів.

«Можливо, за якийсь період часу зв'язок ще встановиться і буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки», – додала речниця.

Раніше повідомлялося, що окуповані Олешки на Херсонщині затоплені на 90%. Окупанти кинули місцевих жителів напризволяще.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.