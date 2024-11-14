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На Донеччині помічник судді допомагав ухилянтам ставати «батьками-одинаками» (фото)

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Донеччині помічник судді допомагав ухилянтам ставати «батьками-одинаками» (фото)
фото: ДБР

Помічнику судді загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Державне бюро розслідувань викрило в одному з судів Донецької області схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. Про це повідомило ДБР.

Організатором оборудки виявився помічник судді, колишній правоохоронець. Встановлено, що за три тисячі доларів він забезпечував ухвалення судових рішень про розлучення «клієнта» та позбавлення батьківських прав його дружини. У такий спосіб встановлювався факт самостійного виховання й утримання батьком дитини віком до 18 років.

Чоловікам не треба було ні писати позовні заяви в цих справах, ні брати участі в судових засіданнях. Після оплати «послуг» вони отримували від працівника суду вже готові рішення.

Зазначається, що куплені судові ухвали безпідставно забезпечували не лише відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловікам, які не мали такого права, а й давали можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Помічник судді дістав підозру за ч. 3 ст. 332 КК (Незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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фото: ДБР

За уточненням Офісу генерального прокурора, підозрюваним є помічник судді Мар’їнського районного суду Донецької області. За даними слідства, діяв він за попередньою змовою з іншими працівниками суду.

Правоохоронці задокументували одержання фігурантом у вересні цього року трьох тисяч доларів, а у жовтні – 124,5 тис. грн за два судові рішення щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері, встановлення факту самостійного виховання й утримання батьком неповнолітньої дитини.

Слідчі перевіряють причетність до вчинення протиправних дій працівників вказаної судової установи, зокрема її керівництва.

Нагадаємо, правоохоронці викрили у трьох областях України схеми ухилення від військової служби, які організували представники МСЕК і ВЛК. Трьом особам повідомлено про підозру.

Загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії викрито на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

Також правоохоронці викрили на хабарі керівницю однієї з районних медико-соціальних експертних комісій Кіровоградщини. За даними слідства, підозрювана за $2 тис. обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, який був визнаний непридатним до військової служби через поранення, сприяти у встановленні ІІ групи інвалідності безстроково.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Згодом Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

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