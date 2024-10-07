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НАЗК повторно перевірить декларацію голови Хмельницького МСЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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НАЗК повторно перевірить декларацію голови Хмельницького МСЕК
Очільниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа
фото з відкритих джерел

НАЗК повторно проведе перевірку, оскільки Тетяна Крупа не вказала у своїх деклараціях про наявність у неї $6 млн готівки

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повторну повну перевірку декларації очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої працівники Державного бюро розслідувань під час обшуків виявили готівкою майже $6 млн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, НАЗК повторно проведе перевірку, оскільки про наявність $6 млн готівки в деклараціях Тетяни Крупи не вказано.

«Такі нововиявлені обставини є підставою для повторної перевірки декларації попри те, що раніше НАЗК уже здійснило повну перевірку декларації за 2023 рік, встановило ознаки недостовірних відомостей та скерувало обґрунтований висновок до Національної поліції для відповідного реагування», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

НАЗК повторно перевірить декларацію голови Хмельницького МСЕК фото 1
фото: ДБР

Стало відомо, що Офіс генерального прокурора просить суд арештувати підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради от партії «Слуга народу» Тетяну Крупу. 

До слова, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

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Теги: НАЗК корупція декларація валюта Хмельницький Хмельниччина

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